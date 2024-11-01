США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму 425 млн долларов

США отдадут Украине новый пакет помощи на сумму 425 млн долларов. В него войдут боеприпасы для комплексов HIMARS, NASAMS и артиллерии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Транш является уже 69-м по счету с августа 2021 года. В Пентагоне отметили, что новый пакет помощи направлен на получение Украиной «дополнительные возможности для удовлетворения нужд», имея в виду области безопасности и обороны.

Речь идет об оснащении ВСУ системами для перехвата воздушных угроз, боеприпасами для ракетных и артиллерийских систем, бронемашинами и противотанковым оружием.

Так, например, новый пакет помощи будет включать в себя боеприпасы для ЗРК NASAMS, ракеты Stinger, оборудование для противодействия БПЛА, боеприпасы для комплексов HIMARS и т. д.

Как добавляет Пентагон, Соединенные Штаты продолжат сотрудничество с примерно 50 союзниками и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и коалиции для поддержки Киева.

Ранее японское правительство сообщило, что отдаст Украине 3 млрд долларов за счет замороженных средств России. Финпомощь выделят Киеву в рамках кредита на 50 млрд долларов.