Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает « Газета.ru ».

Он отметил, что готов пойти на такие переговоры, «если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине».

«Если люди считают, что мы должны перейти на дипломатический путь, а я считаю, что мы готовы, то мы будем говорить с Путиным», — добавил Зеленский.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия готова к серьезному разговору по украинскому урегулированию на основании стамбульского документа 2022 года и реалий на земле.

Российский лидер отмечал, что СВО закончится через два месяца, если Вашингтон перестанет оказывать Киеву военную помощь.