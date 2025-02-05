Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает «Газета.ru».
Он отметил, что готов пойти на такие переговоры, «если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине».
«Если люди считают, что мы должны перейти на дипломатический путь, а я считаю, что мы готовы, то мы будем говорить с Путиным», — добавил Зеленский.
Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия готова к серьезному разговору по украинскому урегулированию на основании стамбульского документа 2022 года и реалий на земле.
Российский лидер отмечал, что СВО закончится через два месяца, если Вашингтон перестанет оказывать Киеву военную помощь.