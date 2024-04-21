Зеленский высказался о предоставленной Украине военной помощи США

сегодня в 20:15

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News прокомментировал новый пакет военной помощи Киеву, который в субботу одобрила палата представителей конгресса США, сообщает «Царьград» .

Он подчеркнул, что если Белый дом не поторопится с выделением военной помощь Киеву, то впереди у украинской армии не лучшие времена.

«Мы понесем потери», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что если процесс передачи помощи затянется на полгода, то ВСУ понесут значительные потери на нескольких направлениях вооруженного конфликта с Россией, а также потеряют ценную западную боевую технику.

Ранее палата представителей американского конгресса приняла законопроект о предоставлении 61 млн долларов Украине в качестве военной помощи. Большая часть средств будет направлена производителям США на закупку нового вооружения. Помимо этого, деньги пойдут на приобретение средств ПВО и боеприпасов.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, американская военная помощь Киеву лишь разорит Украину и обогатит Вашингтон.