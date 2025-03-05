сегодня в 19:18

Зеленский собирается предпринять шаги к приближению мира в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что план первых действий по приближению «справедливого и устойчивого мира» будет готов уже скоро, сообщает РБК .

По словам Зеленского, Киев и его союзники работают над документом.

«Работаем над ним быстро», — сказал президент Украины.

Ранее Зеленский выразил сожаления по поводу перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил о готовности работать под руководством республиканца, чтобы установить мир на Украине.

После этого Трамп сказал, что получил сигнал от президента Украины о готовности вести переговоры.