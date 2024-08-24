Зеленский рассказал о новейшем оружии ВСУ в зоне СВО

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ 24 августа в первый раз использовали новейшее оружие. Об этом сообщила Газета.ru .

ВСУ использовали на линии боевого соприкосновения дрон-ракету «Паляниця». Однако Зеленский не сказал, где именно было применено это оружие.

До этого российский солдат Михаил уничтожил дрон ВСУ ударом головы в зоне СВО. Он ждет операцию на позвоночнике, а затем вернется на линию боевого соприкосновения.

Ранее ВС РФ отразили ночной налет украинских БПЛА на три области России. Пять украинских дронов ликвидировали недалеко от Воронежа.