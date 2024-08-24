SHOT: сбивший дрон ВСУ головой российский штурмовик рвется обратно в зону СВО

Российский солдат Михаил, который отбил атаку украинского беспилотника головой, ждет возвращения в зону спецоперации. Сейчас он лежит в госпитале и ожидает проведения операции на позвоночнике, сообщает SHOT со ссылкой на заявление отца бойца.

Михаил защищал Донбасс от ВСУ в 2014 и 2015 годах. Затем в 2024 добровольно пошел служить в зону СВО по контракту. Он стал штурмовиком.

Российского солдата отправили на Харьковское направление. Во время одного из заданий 4 августа к Михаилу приблизился украинский беспилотник. Боец атаковал его головой.

Наибольший ущерб получила каска солдата. Однако он тоже был серьезно травмирован. Осколки попали в зону рядом с позвоночником и в правую голень. Затем солдат в шоковом состоянии дошел до своих позиций и был вывезен в госпиталь. Сейчас он снова рвется в зону СВО.

Ранее назывались версии, как российскому солдату удалось отбить дрон головой и выжить. Одна из них — качественная и крепкая каска.