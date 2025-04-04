Зеленский рассчитывает на войска Франции и Британии
Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что уверен в готовности Франции и Великобритании стать первыми странами, которые направят военный контингент на Украину, пишет РИА Новости.
«Французские войска будут, я уверен абсолютно, будут среди первых, если будет контингент — французские, британские», — отметил Зеленский в эфире украинского телеканала «Общественное».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, подводя итоги парижского саммита, подтвердил, что ряд стран-участниц «коалиции желающих» рассматривают возможность отправки на Украину «сил сдерживания».
Французский лидер также может стать основным переговорщиком с Москвой при обсуждении прекращения огня.
Москва последовательно выступает против размещения иностранных «миротворческих» контингентов на территории Украины.