Зеленский рассчитывает на войска Франции и Британии

Зеленский: французские войска будут первыми на Украине

Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что уверен в готовности Франции и Великобритании стать первыми странами, которые направят военный контингент на Украину, пишет РИА Новости .

«Французские войска будут, я уверен абсолютно, будут среди первых, если будет контингент — французские, британские», — отметил Зеленский в эфире украинского телеканала «Общественное».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, подводя итоги парижского саммита, подтвердил, что ряд стран-участниц «коалиции желающих» рассматривают возможность отправки на Украину «сил сдерживания».

Французский лидер также может стать основным переговорщиком с Москвой при обсуждении прекращения огня.

Москва последовательно выступает против размещения иностранных «миротворческих» контингентов на территории Украины.