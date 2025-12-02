сегодня в 19:15

Зеленский: простых решений в урегулировании конфликта не будет

Разрешение украинского конфликта — задача, не имеющая простых путей. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, подчеркнув сложность достижения соглашения с Россией, пишет ТАСС .

«Прежде всего хочу сказать, что простых решений не будет», — отметил Зеленский на пресс-конференции, организованной совместно с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

По его словам, Украина ожидает определенных сигналов от американской стороны после завершения встречи в Москве.

«Шаги будут изменяться в течение сегодняшнего дня. <…> Я готов к встрече с (президентом США Дональдом — ред.) Трампом, все зависит от сегодняшних разговоров», — добавил Зеленский.

Он также упомянул о наличии «20 пунктов, разработанных в Женеве и улучшенных во Флориде», нуждающихся, по его мнению, в дополнительной проработке.

Ранее сообщалось, что в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Американский представитель, по данным СМИ, остановился в отеле «Метрополь» и уже пообедал в ресторане Savva.

Путин встретится с Уткоффом в Кремле. Основной темой переговоров станет поиск путей урегулирования украинского кризиса, включая рассмотрение американских предложений по данному вопросу.

Предполагается, что после встречи с Путиным Уиткофф проведет переговоры с украинским лидером 3 декабря.

