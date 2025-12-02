Стало известно, где остановился и пообедал прибывший в Москву Стив Уиткофф

Уиткофф остановился в столичном отеле «Метрополь» и пообедал в ресторане Savva

Прибывший в российскую столицу специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф выбрал для проживания фешенебельный отель «Метрополь», расположенный в непосредственной близости от Большого театра, сообщает «Абзац» .

Американский гость также пообедал в ресторане Savva в компании спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, где насладился блюдами местной кухни.

Затем Дмитриев организовал для Уиткоффа небольшую прогулку до Театрального проезда, после которой американец отправился на автомобиле в Кремль для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее движение на Каменном мосту и Москворецкой набережной вблизи Кремля снова перекрыли, однако неизвестно, связано ли это со встречей Уиткоффа и Путина. Официальная причина закрытия дорог не раскрывается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.