сегодня в 18:10

Уиткофф после переговоров с Путиным может встретиться с Зеленским 3 декабря

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным может провести встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она может состояться уже 3 декабря, сообщает ТАСС .

По информации издания Axios, на встрече стороны обсудят итоги переговоров в Москве. К ней присоединится бизнесмен и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Встреча между Путиным и Уиткоффом состоялась 2 декабря в Москве. Спецпосланник президента США считается одним из ключевых участников переговорного процесса по украинскому кризису.

Ранее директор и основатель Брюссельского института геополитики Люк ван Мидделар заявил, что конфликт на Украине завершится заключением «некрасивой» сделки об урегулировании. В европейских политических кругах постепенно нарастает понимание неизбежности компромиссного решения.

