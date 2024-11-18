Зеленский прокомментировал разрешение США на удары ATACMS по России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение США о нанесение ударов по России американскими ракетами ATACMS. В своем Telegram-канале он заявил, что дальнобойность является одним из главных пунктов его «плана победы».

«Сегодня многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», — заявил Зеленский в своем видеообращении.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.

Как пишет агентство Reuters, Киев может нанести удары по территории России с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни.