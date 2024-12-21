Зеленский признал, что военным путем утраченные территории не вернуть

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в настоящий момент невозможно вернуть утраченные страной территории боевыми действиями. Об этом сообщает РИА Новости .

Как пишет Sky News, сейчас Зеленский начинает озвучивать то, о чем он и Запад «знали уже давно».

По его словам, невозможно выбить ВС России с подконтрольных позиций с действующей поддержкой Запада и вооружением украинской армии.

Ранее Зеленский сказал, что у ВСУ «нет сил, чтобы вернуть» под свой контроль Крым и Донбасс. Де-факто эти территории находятся под контролем РФ.