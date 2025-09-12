Зеленский предложил гражданство и жилье спецпосланнику Трампа Киту Келлогу

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность предоставить гражданство и жилье специальному посланнику президента США Киту Келлогу. По мнению Зеленского, пребывание американского представителя в Киеве якобы приводит к прекращению российских ударов, сообщает РИА Новости .

По данным СМИ, Келлог уже находится с визитом в украинской столице. Продолжительность его пребывания пока остается неизвестной.

«Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Все, что надо, квартиру, все, что надо», — сказал Зеленский.

Ранее Келллог в соцсети X охарактеризовал недавние удары по правительственным зданиям Киева как «эскалацию войны». Минобороны РФ ранее заявило, что удары 7 сентября были нанесены исключительно по военным объектам, включая предприятия по производству дронов («Киев-67») и логистические базы («СТС-Групп»), а не по гражданской инфраструктуре.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.