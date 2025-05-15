Зеленский покинул Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский улетел из Турции. Он направился в Албанию, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества, сообщает РБК со ссылкой на «24 канал».

Украинский лидер прилетал в четверг в Турцию, где должны были состояться переговоры РФ и Украины. Он также встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Лидеры общались на протяжении трех часов. По результатам переговоров Зеленский решил направить украинскую делегацию на встречу с российской стороной в Стамбул.

При этом сам он решил не принимать участие в переговорах с Россией.

Российско-украинская встреча начнется в Стамбуле 16 мая.