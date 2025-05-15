Зеленский пошлет делегацию на встречу с Россией в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский пошлет делегацию на переговоры в турецком Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал France Press.

При этом Зеленский не планирует принимать участия в переговорах с российской делегацией.

Ранее сообщалось, что самолет президента Украины Владимира Зеленского готовится вылететь из Анкары в Стамбул. Воздушное судно отправилось в 16:30.

В Анкаре Владимир Зеленский встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Визит длился три часа.

Переговоры между РФ и Украиной должны были пройти 15 мая в Стамбуле. Однако они до сих пор не начались.