Зеленский покинул Белый дом без комментариев после встречи с Трампом

сегодня в 23:21

Зеленский не стал комментировать итоги встречи с Трампом

Завершилась закрытая для прессы часть переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает РИА Новости .

Украинский политик, покидая Белый дом, не стал давать комментариев журналистам, ограничившись краткими прощаниями с американскими официальными лицами.

Этот визит был отмечен несколькими нестандартными моментами: изначально Зеленский прибыл на встречу с получасовым опозданием, а ранее его прилет в США прошел без традиционной церемонии встречи официальными лицами.

По данным источников, в ходе закрытых переговоров обсуждались вопросы дальнейшей военной поддержки Украины и возможные пути урегулирования конфликта.