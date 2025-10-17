Визит Зеленского в Вашингтон начался со странной встречи

Зеленского в США встретили сотрудники его офиса и экипаж самолета

Приземлившийся в Вашингтоне самолет с Владимиром Зеленским, который прилетел на встречу с президентом США Дональдом Трампом, встретили лишь глава его офиса и, предположительно, члены экипажа, сообщает газета «Известия» .

Встреча произошла сразу после того, как американский лидер Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Центральными темами беседы стали вопросы урегулирования украинского конфликта и организация личной встречи в Будапеште, о которой было объявлено публично.

Встреча Зеленского с Трампом запланирована на 17 октября, однако американские СМИ и экспертное сообщество проявляют значительно больший интерес к анонсированному российско-американскому саммиту, чем к переговорам с украинским политиком.