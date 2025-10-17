СМИ назвали неожиданной договоренность о встрече Путина и Трампа

Ведущие американские средства массовой информации активно комментируют итоги телефонного разговора между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщают «Ведомости» .

Агентство Reuters охарактеризовало достигнутую договоренность о проведении саммита в Будапеште как «неожиданное развитие», особенно на фоне предстоящего визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Издание Politico, в свою очередь, обратило внимание на сохраняющуюся теплоту в тоне Дональда Трампа в отношении Владимира Путина, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

Телеканал CNN подчеркнул, что американский президент в своем сообщении в соцсетях сознательно обошел тему возможных поставок ракет «Томагавк» Украине, а Fox News констатировал, что этот вопрос не фигурировал среди официально объявленных тем беседы.

Анонсированная встреча, по мнению обозревателей, может существенно повлиять на дальнейший расклад сил в международной политике.

Двухчасовой телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 16 октября, в ходе которого стороны также обсудили вопросы российско-американской торговли и договорились о проведении подготовительной встречи на уровне глав дипломатических ведомств.