Зеленский опоздал на встречу с Трампом в Белом доме на полчаса

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне началась с задержкой — украинский политик прибыл в Белый дом на полчаса позже запланированного срока, сообщают «Ведомости» .

Официальный аккаунт администрации Трампа в социальной сети X сопроводил фотографии встречи многозначительной подписью: «Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты… мы заключили очень выгодную сделку с НАТО… Это не то, ради чего мы в этом участвуем. Мы участвуем в этом, чтобы спасти тысячи жизней».

В ходе последовавших переговоров Трамп четко обозначил свою позицию, заявив о надежде на завершение конфликта без передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Американский президент пояснил, что одной из ключевых причин стремления Вашингтона к урегулированию является объективная сложность организации масштабных поставок современного мощного вооружения.

Этот визит состоялся на фоне активной подготовки саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.