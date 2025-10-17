«Твоя мама»: в Белом доме ответили, кто выбрал Будапешт местом встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт нагрубила журналисту за вопрос о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, сообщает издание HuffPost .

Журналист поинтересовался у официального представителя Белого дома, кто выбрал столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров американского и российского лидеров. В ответ Левитт заявила: «Твоя мама».

Примечательно, что спустя пару минут аналогично над журналистом пошутил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Позднее выяснилось, что вопрос Левитт задавал журналист HuffPost, который в 2021 году выпустил книгу о Трампе с критикой его администрации, надеясь на поражение республиканца на выборах президента США. Кроме того, название книги было оскорбительным для экс-президента.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с симпатией относится к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, назвав Будапешт «безопасным» местом для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

