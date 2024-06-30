Зеленский: переговоры с Россией возможны по принципу зернового коридора

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Induirer заявил, что допускает переговоры с Россией по принципу зернового коридора, когда Киев утверждает документ, а любая другая страна выступает посредником и обсуждает его с Москвой, пишет РБК .

«Украина может найти модель (переговоров - ред.), при которой, в соответствии с документами, шагами и модальностями, можно найти решение. <…> Когда есть представители, которые готовят решение того или иного кризиса, а потом этот документ, если он удовлетворяет Украину, должен разбираться с представителями Российской Федерации», — заявил Зеленский.

По его словам, на сегодняшний день для Киева это единственная модель переговоров, которую можно допустить. Аналогичную схему Киев и Москва использовали в 2022 году для подписания соглашения зернового коридора.

Тогда Москва и Киев отдельно друг от друга подписали договоры с ООН и Турцией, что позволило вывозить зерно из портов Украины.

Ранее Зеленский назвал два критерия для «настоящей победы». Одним из них является вступление Украины в Евросоюз.