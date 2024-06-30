Зеленский назвал два критерия для «настоящей победы»

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию The Philadelphia Inquirer, в котором заявил, что нужно сделать, чтобы его страна одержала «настоящую победу», пишет РБК .

По мнению украинского лидера, в настоящее время для Запада уже стал победой тот факт, что Россия не взяла под свой контроль всю территорию Украины.

Зеленский же считает, что одержать «настоящую победу» можно только с двумя компонентами безопасности — финансовой и физической.

«Мы должны быть в Евросоюзе для нашей экономической безопасности. И мы должны быть в НАТО для физической безопасности», — сказал Зеленский.

Глава Украины отметил, что если его страну не включат в составы ЕС и НАТО, то все, что происходит на данный момент, может повториться в будущем.

Ранее российский президент Владимир Путин озвучил принципиальную для Москвы позицию по урегулированию украинского конфликта. Позднее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что будет, если Киев отвергнет эти условия.