Зеленский отреагировал на удар по Таганрогу фразой о завершении конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал удары по Таганрогу и Брянску, которые нанесли украинские войска минувшей ночью. По мнению политика, прошедшая атака «возвращает Россию к реальности того», что необходимо завершить конфликт.

Зеленский заявил, что о прошедшей атаке «по российским целям» ему доложил лично главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам украинского лидера, главком также отчитался о «деталях» минувшего обстрела.

«Это именно такая дальнобойность и точность, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности — к реальности того, что войну нужно завершать», — утверждает Владимир Зеленский.

По словам главы Украины, главнокомандующий ВС также сообщил ему о ситуации на фронтах. Зеленский заявил, что «наиболее горячие» участки сейчас фиксируются в ДНР — на кураховском и покровском направлениях. Там до сих пор идут «ожесточенные бои», сказал президент.

По некоторым данным, Таганрог могли атаковать американскими баллистическими ракетами ATACMS. В свою очередь SHOT писал, что ВСУ использовали для удара ракеты-дроны «Паляница», а Mash утверждал, что ростовский город обстреляли новейшими реактивными ракетами-дронами «Пекло». Минобороны РФ атаку на Таганрог и Брянск пока не комментировало.

