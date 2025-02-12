Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая прошлого года, в интервью журналу Economist заявил, что не обладает жаждой власти, сообщает РИА Новости .

«У меня нет никакой болезни, связанной с властью», — высказался Зеленский.

В 2024 году выборы нового главы Украины отменили. Действующие власти сослались на военное положение и мобилизацию. На тот момент Зеленский заявил, что для выборов сейчас не время.

В этом же интервью украинский лидер сказал, что в его стране люди утомились от конфликта. У местных жителей заканчивается энергия.