Зеленский назначил Умерова вместо Ермака главой делегации на переговорах с США

Секретарь СНБО Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию для переговоров с Россией и США вместо уволенного Андрея Ермака. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости .

Также в список украинских переговорщиков входят советник главы офиса Зеленского Александр Бевз, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов*, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и т. д. В него внесли замначальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого.

Об увольнении Ермака с поста главы офиса Зеленского стало известно 28 ноября. Он написал заявление об отставке после того, как у него прошли обыски по громкому коррупционному делу Тимура Миндича.

Позднее газета The Guardian написала, что увольнением Ермака Зеленский хочет замять коррупционный скандал, который возник в самый неподходящий момент для Украины на фоне наращивания темпов наступления ВС РФ и давления со стороны США.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

