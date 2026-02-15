Зеленский намекнул, что не будет выводить войска из Донецкой области ради мира

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз дал понять, что у него нет намерений отводить вооруженные силы с территории Донецкой области в качестве условия для быстрого окончания конфликта, сообщает «Политика Страны» .

Зеленский подчеркнул, что ни сам он, ни украинский народ не хочет воевать долгие годы, но вопрос капитуляции для Украины является неприемлемым, поэтому он не станет ради мира выводить Вооруженные силы Украины с территорий Донецкой области.

«Мы хотим не просто мира, мы хотим справедливого мира», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский понизил статус встреч страны с РФ и США по урегулированию конфликта, назвав их «техническими», а после этого он извинился перед своей делегацией. Также организованные накануне в Германии переговоры глав стран Евросоюза с Зеленским о финансировании Украины провалились.

