Зеленский может наложить санкции на кошек Куклачева, предупредила Захарова

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Захарова удивилась, что у Зеленского нет претензий к кошкам Куклачева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на санкции, которые президент Украины Владимир Зеленский ввел против российского дрессировщика кошек Юрия Куклачева. Она в шутку допустила, что в будущем украинский лидер может ввести рестрикции и против самих кошек известного артиста, сообщает Life.ru .

«Странно, что к кошкам (Куклачева — ред.) претензий нет. Хотя, видимо, все впереди», — сказала спикер дипломатического ведомства.

18 апреля Украина также ввела санкции против российских певцов Shaman (Ярослава Дронова), Александра Розенбаума, Гарика Сукачева, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, артиста балета Николая Цискаридзе и других.

Всего в новом украинском санкционном списке оказались 20 человек. Против них введены рестрикции сроком на 10 лет.