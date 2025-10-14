Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о лишении гражданства нескольких человек. В том числе это коснулось мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает украинское издание «Политика страны» .

Зеленский подписал документ по итогам совещания с главой СБУ. По его данным, у некоторых лиц было «подтверждено наличие российского гражданства».

Указ коснулся и Труханова, о чем заявили в эфире телемарафона. Таким образом, мужчина вместе с украинским гражданством потерял пост градоначальника.

Между тем в Одессе вечером во вторник хотят провести митинг против мэра. Недавно сам Труханов говорил о возможном лишении его украинского гражданства. При этом он заявлял, что у него «нет и никогда не было гражданства РФ».

Помимо Труханова, гражданства были лишены экс-нардеп Олег Царев и уроженец Херсона артист балета Сергей Полунин.

Ранее Зеленский подтвердил визит в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом 17 октября. Украинский лидер также проведет переговоры с сенаторами, конгрессменами, представителями Пентагона и энергетических компаний.

