Мэр Одессы Труханов заявил о возможном лишении его гражданства Украины

По словам градоначальника, в понедельник на комиссии при президенте Украины могут рассмотреть вопрос о его статусе из-за предположительного наличия российского паспорта.

«С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины», — заявил Труханов.

Ситуация развивается на фоне продолжающейся в Украине кампании по проверке лояльности чиновников. Ранее аналогичные меры применялись к другим политикам, подозреваемым в связях с Россией. Труханов, занимающий пост мэра Одессы с 2014 года, неоднократно сталкивался с обвинениями в пророссийских симпатиях, но всегда их опровергал.