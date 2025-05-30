Президент Украины Владимир Зеленский приобрел себе книгу «Убить тирана», рассказывающую об «убийствах диктаторов с античных времен и до наших дней», сообщает украинское издание «Страна.ua» . СМИ также опубликовало кадры, как политик и его супруга Елена Зеленская выбирали себе эту книгу.

Зеленский посещал крупнейший литературный фестиваль Украины «Книжный арсенал» в Киеве. Когда глава киевского режима подошел к столу с книгами, продавец посоветовал ему купить именно «Убить тирана», чтобы потом «дописать ее».

Ранее Зеленский рассказывал, что в Офисе президента Украины висят картины с горящим Кремлем и Мавзолеем, тонущим военным кораблем РФ и вторжением ВСУ на российскую территорию. В Кремле заявляли, что такие предпочтения в искусстве «лучшим образом» показывают уровень духовного развития и состояния главы киевского режима.

В МИД России кабинет Зеленского, в котором висят антироссийские картины, сравнивали с психбольницей.