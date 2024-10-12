Зеленский: Киев обсуждает с Парижем совместное производство оружия

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Киев обсуждает с Парижем возможность совместного производства оружия на территории Украины, сообщил в Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет о новой модели взаимодействия — о создании совместных украинско-французских производств на территории Украины.

Эта модель подразумевает возможность привлекать инвестиции в создание новых производств.

Ранее официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер заявил, что запланированное на 12 октября заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине отложили на неопределенный срок.