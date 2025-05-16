Зеленский и главы стран ЕС созвонились с Трампом

Пресс-секретарь президента Украины сказал, что в ближайшее время опубликует детали разговора. Переговоры представителей Москвы и Киева завершились. Они шли чуть меньше двух часов.

Reuters писал, что требования России на переговорах в Стамбуле нереалистичны. Они якобы выходят за рамки обсуждаемого ранее.

Так, РФ потребовала вывести ВСУ из новых регионов. Причем это касается даже тех зон, которые временно не контролируются Россией, но принадлежат ей в соответствии с конституцией.