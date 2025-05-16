ТАСС: переговоры РФ и Украины завершены, готовится заявление прессы
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В Стамбуле завершились прямые переговоры России и Украины. Делегации разошлись, сообщает ТАСС.
На данный момент готовится заявление прессы.
Украинский дипломатический источник заявил, что требования России на переговорах в Стамбуле были нереалистичны. Они выходили за рамки всего, что обсуждалось ранее.
Среди них оказалось и требование вывода войск с территорий, которые не находятся под контролем российских войск, но по Конституции России являются частью страны. Например, речь идет о городе Запорожье.
Президент США Дональд Трамп не исключил того, что после завершения переговоров он может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.