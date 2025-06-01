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Zeit: провал переговоров в Стамбуле приведет к падению киевского режима

В Германии высказались о переговорах РФ и Украины в Стамбуле 2 июня. Там считают, что если эта встреча провалится, то киевский режим вскоре падет, сообщает Газета.ru со ссылкой на немецкое издание Die Zeit.

В публикации оговорится, что если переговоры Москвы и Киева окажутся неудачными, украинская армия может разделиться на несколько фракций.

«Одни продолжат сражаться против России, другие сдадутся, третьи станут искать спасения в сотрудничестве (с РФ — ред.), — говорится в материале Die Zeit.

Все это осложняется тяжелым положением на фронте. В результате неудачные переговоры с РФ могут привести к тому, что киевский режим рухнет.

Встреча Москвы и Киева запланирована в Стамбуле 2 июня. Россия надеется обсудить меморандумы об урегулировании конфликта.