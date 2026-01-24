Завершение украинского конфликта упомянуто в оборонной стратегии США

сегодня в 03:59

В оборонной стратегии США упомянули завершение украинского конфликта. При этом отмечается основная ответственность ЕС в достижении урегулирования, сообщает РИА Новости .

Как заявил президент Трамп, война на Украине должна закончиться. Однако, как он также подчеркнул, это прежде всего ответственность Европы», — говорится в заявлении Пентагона.

Также отмечается, что обеспечение и поддержание мира потребуют лидерства и приверженности со стороны союзников Соединенных Штатов по НАТО.

23 января в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы, включающей представителей России, США и Украины, посвященное вопросам безопасности. Планируется продолжение работы группы в субботу, 24 января.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в состав российской делегации вошли высокопоставленные представители Минобороны РФ, возглавляемые адмиралом, начальником Главного управления Генерального штаба Игорем Костюковым.

