Строительство газопровода «Сила Сибири — 2» не только укрепит позиции России на азиатском энергорынке, но и серьезно осложнит планы США по достижению глобального лидерства в поставках энергоресурсов.

Как заявил юрист-международник и экономист Дмитрий Семенов в интервью РИА Новости, проект позволит России компенсировать утраченные европейские рынки за счет масштабных поставок в Китай, одновременно диверсифицируя энергобаланс Поднебесной, который сегодня зависит от закупок СПГ у США, Катара и Австралии.

Вашингтон планировал удвоить экспорт газа до 240 млрд куб. м к 2030 году, однако, по мнению эксперта, эти амбиции терпят крах из-за внутренней политики и рискованных экономических решений администрации президента США Трампа.

Подписанный «Газпромом» меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2» предусматривает поставки газа по ценам ниже европейских, что усилит конкурентное давление на американских производителей СПГ. Проект не только укрепляет энергетический союз Москвы и Пекина, но и меняет геополитическую карту глобальной торговли газом, сокращая возможности Вашингтона использовать энергоресурсы как инструмент давления.