Запад советовал Зеленскому начать переговоры даже при отсутствии Путина

По информации издания The Washington Post, западные партнеры советовали президенту Украины Владимиру Зеленскому направить переговорщиков в Стамбул, несмотря на отсутствие там российского лидера Владимира Путина, сообщает РБК .

«Даже если другие прислали делегацию низкого уровня, многие говорят украинцам: просто идите. Приходите, покажите, что вы ничего не блокируете», — рассказал западный дипломат, пожелавший остаться анонимным.

После переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре Зеленский все же отправил делегацию в Стамбул для встречи с Россией. Команду переговорщиков возглавит глава украинского Минобороны Рустем Умеров.

При этом Эрдоган заявил, что готов принять украинского президента и российского лидера, когда они будут готовы. Он сделал такое заявление по итогам встречи с Зеленским в Анкаре. Разговор двух лидеров длился почти три часа.