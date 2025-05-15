Эрдоган заявил, что готов принять Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов принять украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина, когда они будут готовы, сообщает РИА Новости .

Эрдоган сделал такое заявление по итогам встречи с Зеленским в Анкаре. Разговор двух лидеров длился почти три часа.

15 мая в Стамбуле запланированы российско-украинские переговоры. Зеленский заявил, что направит свою делегацию туда.

Российские переговорщики уже ожидают украинскую сторону.

Что известно о встрече Москвы и Киева в Турции 15 мая, читайте в материале РИАМО.