Зеленский объявил об отправке делегации на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направляет свою делегацию в Стамбул на переговоры с Россией. Команду переговорщиков возглавит глава украинского Минобороны Рустем Умеров, сообщает «Страна.ua» .

По словам Зеленского, главный вопрос, который его делегаты поставят на переговорах с российской стороной, — прекращение огня. Вместе с тем он заявил, что «сомневается» в том, что Россия согласится на перемирие.

Украинская делегация будет находиться в Стамбуле также в пятницу, 16 мая. Зеленский «дал понять», что в этот день переговоры с Россией могут продолжиться, отмечает издание.

Глава Украины добавил, что его делегация также встретится в Стамбуле с представителями США.