Зампостпреда при ООН Полянский: переговоры РФ с Украиной могут скоро произойти

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию вооруженного конфликта могут случиться «довольно скоро», однако для этого Украине необходимо приложить приложит серьезные усилия по устранению причин начала СВО, сообщает РИА Новости .

«Если будут предприняты серьезные и значимые усилия по разрешению проблем, которые привели к этому кризису, я думаю, что это (переговоры — ред.) может произойти довольно скоро», — заявил Полянский.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил, что Москва готова начать переговорный процесс с Киевом и при этом не собирается ставить предварительных условий.

Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, что в настоящее время Москва не слышит никакой реакции со стороны Киева относительно вопроса урегулирования конфликта.