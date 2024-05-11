Залужный или Кличко: аналитик о возможных заказчиках покушения на Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал вероятных заказчиков покушения на президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Redacted.
Покушение на Зеленского могли организовать неонацисты, связанные с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Нельзя исключать и намерения мэра Киева Виталия Кличко, который рассматривается властями США в качестве потенциального преемника Зеленского, сказано в публикации.
"У Зеленского хватает врагов в армии. К ним добавляются те украинцы, которые хотят закончить этот конфликт», - сказал Джонсон.
При этом Белый дом не причастен к покушению Зеленского, но мог косвенно помочь его оппонентам внутри страны, предположил экс-аналитик.
Ранее на Украине задержали двух военных якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского.