Залужный или Кличко: аналитик о возможных заказчиках покушения на Зеленского

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал вероятных заказчиков покушения на президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Redacted.

Покушение на Зеленского могли организовать неонацисты, связанные с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Нельзя исключать и намерения мэра Киева Виталия Кличко, который рассматривается властями США в качестве потенциального преемника Зеленского, сказано в публикации.

"У Зеленского хватает врагов в армии. К ним добавляются те украинцы, которые хотят закончить этот конфликт», - сказал Джонсон.

При этом Белый дом не причастен к покушению Зеленского, но мог косвенно помочь его оппонентам внутри страны, предположил экс-аналитик.

Ранее на Украине задержали двух военных якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского.