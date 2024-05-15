Закон об иноагентах может помешать Грузии вступить в Евросоюз

FT: Грузия может не вступить в Евросоюз в случае принятия закона об иноагентах

Евросоюз может отложить на неопределенный срок заявку Грузии о вступлении в союз, если Тбилиси примет скандальный закон об иноагентах, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Европейские чиновники в кулуарах обсуждают возможную заморозку заявки Грузии о вступлении в ЕС. Они считают, что закон об иноагентах, который в парламенте начали рассматривать в апреле, негативно сказывается на амбициях страны.

Ранее в грузинском парламенте из-за закона об иноагентах подрались депутаты во время заседания. На рассмотрение документа потратили чуть больше одной минуты.

Соединенные Штаты Америки негативно отреагировали на принятие вышеуказанного закона в Грузии. Они могут радикально изменить свое отношение к стране.