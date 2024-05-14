Депутаты подрались в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах

Драка произошла между депутатами в грузинском парламенте в ходе рассмотрения резонансного законопроекта об иноагентах, сообщает РИА Новости .

Судя по видео, парламентарии устроили драку на проходах между рядами и около них, также слышны крики.

Комитет парламента в Грузии 13 мая одобрил в третьем чтении проект закона об иноагентах. Рассмотрение данного документа заняло у депутатов 1 минуту 6 секунд. При этом представителей оппозиции на это заседание не пустили.

14 мая планировалось, что документ поступит на подпись президенту республики Саломе Зурабишвили.

Акции протеста против данного закона проходят в стране несколько дней. Митингующих разгоняет полиция, также проходят задержания. Силовики применяют против участников акций водометы и слезоточивый газ.