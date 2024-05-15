В Белом доме пригрозили Грузии из-за закона об иноагентах

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Вашингтон готов к ревизии отношений с Тбилиси из-за закона об иноагентах

США могут радикально изменить отношения с Грузией на фоне принятого парламентом страны закона об иноагентах, пишет RT.

«Если законопроект пройдёт, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», — сказала пресс-секретарь, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Во вторник парламент Грузии в III чтении принял закон об иностранных агентах. За законопроект проголосовали 84 депутата, против — 30.

Рассмотрение законопроекта сопровождалось масштабными протестами в центре Тбилиси и драками в грузинском парламенте.