Заявления президента США Трампа «ошеломили» Европу

Слова американского президента Дональда Трампа, произнесенные на этой неделе, «задушили, ошеломили и унизили» Евросоюз. Ближайший союзник США на континенте пребывает в замешательстве, а также оцепенении, сообщает RT со ссылкой на материал Axios.

Имеется в виду, что Трамп начал вести мирные переговоры с РФ без участия ЕС и Украины. Помимо этого, речь идет и о намерении политика ввести пошлины.

Также в ЕС смутились из-за выступлений министра обороны Соединенных Штатов Пита Хегсета и вице-президента страны Джей Ди Вэнса. Политики Евросоюза на протяжении длительного времени готовились к возвращению Трампа в Белый дом. Однако они не ожидали, что последние три дня обернутся для них «кошмаром», и поэтому «парализованы хаосом внутри страны».

Ранее Трамп заявил, что слушал речь Вэнса в Мюнхене. Президент США сказал, что произнесенные во время выступления заявления — хорошие, а Европе необходимо быть осторожнее.