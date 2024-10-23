сегодня в 07:58

Захарова: в XXI веке мужчины становятся женщинами, а ложь называется правдой

Польша, по словам главы МИД этой страны Радослава Сикорского, не будет требовать от ФРГ репараций за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне, но собирается выслать российского посла Сергея Андреева. Именно его во время возложения цветов к памятнику советским солдатам, освободившим страну от гнета нацистской Германии, атаковали «вурдалаки» и облили краской, написала в своем Telegram-канале официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что завершается первая четверть XXI века. При этом дела в мире с каждым днем становятся только хуже.

«Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой», — добавила Захарова.

Ранее польский журналист Лех Мажевский сказал, что после завершения СВО Западу придется искать способы диалога с Россией. Странам придется сосуществовать друг с другом.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.