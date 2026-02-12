Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва ведет работу по предотвращению превращения ООН в инструмент влияния одной группы стран.

Мария Захарова в интервью ко Дню дипломатического работника подчеркнула, что Россия выступает против попыток отдельных государств использовать Организацию Объединенных Наций для достижения собственных целей.

По словам дипломата, ООН изначально создавалась как площадка для равноправного сотрудничества стран ради общего результата. Однако сейчас, отметила Захарова, некоторые государства стремятся превратить организацию в «дубину» для продвижения своих интересов.

«Это работа по недопущению мутации ООН просто в какой-то инструмент, в какую-то дубину в руках одной группы стран, чем мы тоже занимаемся», — заявила Захарова в интервью RT.

Представитель МИД прокомментировала позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по вопросам Крыма и Донбасса. Захарова отметила, что Гутерриш повторяет мнение западного меньшинства по этим вопросам.

