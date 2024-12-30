Захарова высмеяла планы Польши на строительство дороги к границе с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление заместителя главы МВД Польши Мачея Дучика о том, что Варшава построит дорогу к границе с Калининградской областью России для оперативной переброски войск.

«Пить уже начали, что ли?», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Дущик отмечал, что строить дорогу в Польше будут на протяжении нескольких месяцев. Другие подробности не приводились.

Ранее польский депутат Витольд Туманович сказал, что после окончания украинского конфликта солдатам ВСУ нужно запретить въезжать в страну.