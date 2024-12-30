Дущик: Польша построит дорогу к границе с РФ для быстрой переброски войск

Польша в 2025 году возведет дорогу к границе с российской Калининградской областью. Это сделано для того, чтобы получить возможность оперативно перебросить солдат и сотрудников силовых структур, рассказал Financial Times заместитель главы польского министерства внутренних дел Мачей Дущик, сообщает ТАСС .

Возводить дорогу будут на протяжении нескольких месяцев. Остальные подробности не сообщались.

В прошлом месяце Польша начала строить оборонные рубежи на границе с Россией. К концу ноября Варшава сообщила о том, что первый участок рядом с населенным пунктом Домбрувка на границе с Калининградской областью завершен. Там разместили три с половиной тысячи бетонных ежей.

Также Варшава планирует сформировать систему наблюдения рядом с российской границей.

Ранее польский депутат Витольд Туманович сказал, что после завершения украинского конфликта необходимо закрыть въезд в страну всем солдатам ВСУ.