Киевский режим проигрывает ВС РФ в зоне СВО, потому он решил открыть второй фронт, стимулируя террористическую активность в дружеских РФ африканских государствах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ, сообщает ТАСС .

По ее словам, на открытие Украиной второго фронта в Африке указывают заявления СМИ сахельских государств. В них говорится о том, что Киев вовлечен в подготовку боевиков, осуществляющих свою деятельность на территории Сахаро-Сахельского региона.

Так, малийские и буркинийские новостные порталы сообщали, что украинская разведка оказывала помощь террористической группировке «Группа поддержки ислама и мусульман»*. Та 30 мая напала позиции Вооруженных сил Мали в регионе Куликоро.

Захарова добавила, что о связях Киева с африканскими террористами было известно ранее. Более того, украинская сторона сама подтверждала это.

Так, пресс-секретарь ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, посол этой страны в Сенегале Юрий Пивоваров публично говорили о фактах содействия террористическим силам, которые действовали на севере Мали летом 2024 года. В правительстве африканского государства подтверждали этот факт.

Ранее издание Faso заявило, что украинская разведка причастна к подготовке и поддержке террористов в Мали. Военные африканского государства во время одной из операций против джихадистов нашли документы, принадлежащие ГУР Украины.

* Запрещенная в России террористическая группировка.